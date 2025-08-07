Спортивного комментатора Гришина похоронили на Домодедовском кладбище

Спортивного комментатора Александра Гришина похоронили на Домодедовском кладбище в Москве.

О смерти 47-летнего комментатора стало известно 5 августа. Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе на станции «Битца». Ранее в правоохранительных органах заявили, что по факту гибели Гришина не будут возбуждать уголовное дело.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и работал на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.