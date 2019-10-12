Спиридонов и Кудрявцева победили на мемориале Дениса Тена

Россияне Илья Спиридонов и Лина Кудрявцева заняли второе место в произвольной программе среди пар и одержали итоговую победу на мемориале Дениса Тена. Их показатель составил 165,27 баллов.

На второй строчке в итоговом протоколе расположился испанский дуэт Лаура Баркеро и Тон Консул — 149,24. Третье место — Дорота Регина Брода — Педро Бетегон (Испания) — 125,54.

Мемориал Дениса Тена

Алма-Ата, Казахстан

Пары

Итоговое положение

1. Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов (Россия) — 165,27

2. Лаура Баркеро — Тон Консул (Испания) — 149,24

3. Дорота Регина Брода — Педро Бетегон (Испания) — 125,54

Произвольная программа

1. Лаура Баркеро — Тон Консул (Испания) — 98,41

2. Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов (Россия) — 97,57

3. Дорота Регина Брода — Педро Бетегон (Испания) — 80,45