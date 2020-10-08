«Спина быстро не проходит». Татьяна Тарасова отреагировала на травму Медведевой
13:18
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказала «СЭ» мнение относительно снятия двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России в Москве из-за обострившейся травмы спины.
— Я — не эксперт и не врач, но травма спины быстро не проходит, — заявила Тарасова. — Я лично желаю Жене здоровья. (Евгений Белоусов)
Ранее 20-летняя российская фигуристка по медицинским показаниям пропустила первый этап Кубка страны, который проходил в Сызрани.
Опрос
проголосовало: 80438Все опросы
За какой российской фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное