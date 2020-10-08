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«Спина быстро не проходит». Татьяна Тарасова отреагировала на травму Медведевой

13:18
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказала «СЭ» мнение относительно снятия двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России в Москве из-за обострившейся травмы спины.

— Я — не эксперт и не врач, но травма спины быстро не проходит, — заявила Тарасова. — Я лично желаю Жене здоровья. (Евгений Белоусов)

Ранее 20-летняя российская фигуристка по медицинским показаниям пропустила первый этап Кубка страны, который проходил в Сызрани.

Медведева снялась с московского этапа Кубка России

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