«Спина быстро не проходит». Татьяна Тарасова отреагировала на травму Медведевой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказала «СЭ» мнение относительно снятия двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России в Москве из-за обострившейся травмы спины.

— Я — не эксперт и не врач, но травма спины быстро не проходит, — заявила Тарасова. — Я лично желаю Жене здоровья. (Евгений Белоусов)

Ранее 20-летняя российская фигуристка по медицинским показаниям пропустила первый этап Кубка страны, который проходил в Сызрани.

Медведева снялась с московского этапа Кубка России