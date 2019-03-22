"Спасибо всем, кто помогал мне в трудные моменты!" Первые слова Загитовой после победы на ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла чемпионат мира в японской Сайтаме. 16-летняя спортсменка поблагодарила своих тренеров, близких, а также публику.

– Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам и всем, кто помогал мне в трудные моменты, – сказала Загитова в зоне поцелуев и слез. – Спасибо всем зрителям, которые пришли поддержать – это для меня многое значит. Спасибо большое! (Последнюю фразу Загитова сказала по-японски.)

Мне очень помогли близкие и родные люди, которые поддерживали меня. Хочу сказать огромное спасибо им. Я знала, что меня тепло встретят в Японии. Это сумасшедшая публика, которая нереально поддерживает и помогает прыгать.

Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, а также чемпионкой Европы-2018.

Все о фигурном катании – здесь