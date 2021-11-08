Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Спасибо, что верят в меня». Щербакова поблагодарила тренеров и болельщиков после «Гран-при Италии»

13:17
Теги:

Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила тренерский штаб и болельщиков за поддержку после победы на этапе серии «Гран-при» в Италии.

«Спасибо моим тренерам за то, что всегда рядом и верят в меня. И спасибо всем, кто писал, переживал, поддерживал. Возвращаемся в Москву с новыми силами», — написала Щербакова в Instagram.

Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

Щербакова победила на турнире в Турине. По сумме за короткую и произвольную россиянка набрала 236,78 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
0