«Спасибо, что верят в меня». Щербакова поблагодарила тренеров и болельщиков после «Гран-при Италии»

Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила тренерский штаб и болельщиков за поддержку после победы на этапе серии «Гран-при» в Италии.

«Спасибо моим тренерам за то, что всегда рядом и верят в меня. И спасибо всем, кто писал, переживал, поддерживал. Возвращаемся в Москву с новыми силами», — написала Щербакова в Instagram.

Щербакова победила на турнире в Турине. По сумме за короткую и произвольную россиянка набрала 236,78 балла.