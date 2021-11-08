«Спасибо, что верят в меня». Щербакова поблагодарила тренеров и болельщиков после «Гран-при Италии»
13:17
Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила тренерский штаб и болельщиков за поддержку после победы на этапе серии «Гран-при» в Италии.
«Спасибо моим тренерам за то, что всегда рядом и верят в меня. И спасибо всем, кто писал, переживал, поддерживал. Возвращаемся в Москву с новыми силами», — написала Щербакова в Instagram.
Щербакова победила на турнире в Турине. По сумме за короткую и произвольную россиянка набрала 236,78 балла.
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