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Сегодня, 21:07

Спасатели обнаружили тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова

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Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Ия Наумова, мать погибшего в авиакатастрофе в США российского фигуриста Вадима Наумова сообщила, что спасатели обнаружили тело ее сына.

Наумов погиб 29 января на борту рейса 5342 авиакомпании American Airlines, который столкнулся с вертолетом в Вашингтоне. Вместе с ним погибла его жена Евгения Шишкова, а также тренеры Инна Волянская и Александр Кирсанов. Всего на борту находились 64 человека, в результате катастрофы никто не выжил.

«Вадика нашли, опознали, достали, похороны будут в Бостоне. Держимся потихонечку. Максим (сын Наумова и Шишковой — прим. «СЭ») сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело», — приводит ТАСС слова Ии Наумовой.

Вадим Наумов в паре с Евгенией Шишковой становился чемпионом мира в соревнованиях спортивных пар в 1994 году. После завершения спортивной карьеры супруги работали тренерами в США.

Источник: ТАСС
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