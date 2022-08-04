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Сегодня, 13:55

Союз конькобежцев России в сентябре сменит название

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент организации Николай Гуляев сообщил, что Союз конькобежцев России сменит название на Федерацию конькобежного спорта России.

«Приводим название в соответствие с требованиями Минюста РФ. Новое название — Федерация конькобежного спорта России. Его утвердит конгресс в сентябре», — цитирует Гуляева ТАСС.

Гуляев стал президентом Союза конькобежцев России в начале июня, сменив на посту Алексея Кравцова.

Источник: https://tass.ru/sport/15393723
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