Союз конькобежцев России в сентябре сменит название

Президент организации Николай Гуляев сообщил, что Союз конькобежцев России сменит название на Федерацию конькобежного спорта России.

«Приводим название в соответствие с требованиями Минюста РФ. Новое название — Федерация конькобежного спорта России. Его утвердит конгресс в сентябре», — цитирует Гуляева ТАСС.

Гуляев стал президентом Союза конькобежцев России в начале июня, сменив на посту Алексея Кравцова.