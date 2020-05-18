Совершеннолетие олимпийской чемпионки. Загитовой исполняется 18 лет

18 мая 2002 года в Ижевске родилась Алина Загитова. Сегодня известной фигуристке исполняется 18 лет.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года. Победительница (2017) и серебряный призер (2018) финалов «Гран-при». Чемпионка России 2018 года и серебряный призер чемпионата России 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского «Гран-при» сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

18 кадров на 18-й день рождения Алины Загитовой