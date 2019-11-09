Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Анны Щербаковой в произвольной программе на «Гран-при» в Китае. Щербакова набрала 152,53 балла за произвольную программу и 226,04 балла суммарно. Она выиграла «Гран-при» в Китае, ранее Щербакова стала первой на этапе в США и, таким образом, вышла в финал «Гран-при».

— Аня, спасибо тебе огромное. Я счастлива, что это вижу. Не видела, чтобы мужчины прыгнули два четверных лутца. Но ты как перышко, играючи делаешь эту программу. Сколько же труда в это вложено. Спасибо за эту немыслимую силу, ловкость и красоту, — сказала в эфире Первого канала Тарасова. — «Недокрут» на первом лутце? Пусть это будет на их совести. Ничего нет в пользу спортсмена. Как же развиваться? Это же совершенно идиотские правила.