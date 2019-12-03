Сотскова и Леонова не выступят на чемпионате России

Фигуристки Мария Сотскова и Алена Леонова пропустят чемпионате России, который пройдет в Красноярске.

— Я пропускаю этот чемпионат России, не буду выступать по состоянию здоровья. Сейчас, считаю, нужно вплотную заняться этим вопросом, — приводит ТАСС слова Сотсковой.

— Я не пропускала чемпионатов России ни разу, — сказала Леонова. — В этом году я хотела попасть на этапы серии Гран-при, не удалось, а отбираться через кубки мне не очень хотелось, это мое решение, и тренер его принял. Плюс меня подкосила небольшая травма колена, делала МРТ, серьезные нагрузки запрещены, подготовка к соревнованиям не может проходить в полную силу. Проблем с коленями не было, но решила все-таки проверить, мне не 15 лет, нагрузки серьезные — 25 лет на льду, так что хорошо, что ничего серьезного.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет 24-29 декабря.