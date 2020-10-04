Сотниковой вручили почетный знак федерации фигурного катания

Генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган вручил Аделине Сотниковой почетный знак за выдающиеся достижения в фигурном катании.

— Федерация недавно учредила специальную награду для выдающихся фигуристов — почетный знак. И знак под номером один мы вручаем Аделине Сотниковой, — объявил Коган.

Олимпийская чемпионка заметно удивилась награде и со смехом вспомнила, как Коган приезжал на ее тренировки и «советовал включить голову». Кроме того, гендиректор федерации подарил Сотниковой мини-копию конька.

Сегодня в Москве прошло открытие школы Sotka School. По словам фигуристки, она собирается в перспективе конкурировать с топ-школами, в том числе «Хрустальным». (Дмитрий Кузнецов)