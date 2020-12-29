Сотникова высказала отношение к Туктамышевой и фигуристкам Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова высказала свое отношение к фигуристкам из группы Этери Тутберидзе. По ее словам, они — настоящие пахари.

При этом она симпатизирует чемпионке Европы 2020 года Алене Косторной, перешедшей от Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Моя душа выделяет ее, — цитирует «РИА Новости» Сотникова. — Нравится она мне очень. Своим катанием, высокими прыжками, как она передает программы. Все есть в этом человеке, что бы на него можно было смотреть, не отрывая глаз.

Видела и (Камилу) Валиеву. Все эти девочки очень талантливы и индивидуальны. Но я бы не спешила петь дифирамбы прямо сейчас. Эти и другие фигуристки гениальные, делают то, что никто не делал до них, они пахари, которые не похожи друг на друга. Я вообще всегда затрудняюсь выделить кого-то одного. Ханю, Чен, русские спортсмены, американские — все настолько разные, что чувство его восприятия больше зависит от каких-то деталей, потому что уровень у всех запредельный".

Сотникова также поделилась восторгом от работы чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой, которая продолжает карьеру.

«Лизка вообще другой какой-то человек. Мы с детства с ней боролись, но она все продолжает и продолжает в отличие от нас, за что ей просто низкий поклон и благодарность, — отметила Сотникова. — Мы одного возраста с ней, она еще радует людей, которые смотрят, так сказать, ветеранов фигурного катания. Отдувается за нас. Я только могу ей передать: «Лизка, держись!» Я ее очень сильно люблю как человека, как спортсменку, как друга, с которым мы шли лоб в лоб. Я всегда ее поддержу, если будет надо».