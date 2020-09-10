Сотникова снялась в главной роли в клипе Ларисы Долиной

Российская фигуристка Аделина Сотникова сыграла главную роль в клипе певицы Ларисы Долиной. Об этом в своем Instagram сообщила сама спортсменка.

«Сквозь грозы я лечу к тебе по встречной». Спасибо, Лариса Александровна, за возможность поучаствовать в таком чувственном и душевном проекте, — говорится в сообщении. — Великолепная музыка, слова, которые заставили трепетать каждую струну души — вылились в танец. Я вложила все свои эмоции, чувства и настроение. 12 сентября состоится премьера. Я очень жду, а вы?»

24-летняя Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы. 2 марта 2020 года она объявила о завершении карьеры.