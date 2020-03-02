Сотникова рассказала об отношениях с Липницкой

Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о том, как общается с Юлией Липницкой, вместе с которой она выступала в составе сборной России на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

— У нас не было таких отношений, — сказала Сотникова в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1». — Конечно, поздравили друг друга, мы же представители одной страны, что до, что после у нас отношения не поменялись, мы конкурентки на льду, там все конкурентки, здесь нет друзей. Это спорт, и если ты вышел, ты борешься. Я со всеми хорошо дружу в команде, в сборной, которая сейчас есть, всех поддерживаю, понимаю, какой это труд, но они продолжают этим заниматься, так же у всех здоровье ни гладко, ни сладко, но они борются, у меня к ним большое уважение.

23-летняя Сотникова, не выступавшая на соревнованиях с сезона-2015/16, объявила о завершении карьеры. Липницкая прекратила выступления в 2017 году.