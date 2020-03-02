Сотникова рассказала об операции на позвоночнике

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала, что причиной завершения карьеры стала серьезная травма спины. Ей были установлены шесть титановых шурупов в позвоночник.

— Была тяжелая операция, ничего не предвещало, я боялась операций, так как моя сестра прошла три, — сказала Сотникова в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1». — На самом деле все началось летом, я поехала на гастроли, и мне пришлось встать в пару, учиться парным элементам, а это новая нагрузка. С того момента я чувствовала, что болит спина, и в ноябре, это был этап «Гран-при» в Москве, разминалась просто, шею, спину, я начинаю хрустеть, и у меня что-то как будто вылетело, значит, надо вправит.

Но в декабре я поняла, что не могу сидеть, спать, нужно находить положение, потому что от плеча грудной отдел и рука как будто бы немела. Я не понимала, что происходит, пила таблетки — ничего не помогает. Думала, надо пойти и сделать МРТ позвоночника, понять, что происходит, врач мне сначала говорил загадками, шутками, я даже смеялась, а потом он сказал, что, если серьезно, отказывайся от шоу, будем тебя госпитализировать, ложишься сейчас, тебя может просто заклинить.

Пришлось договариваться с врачами, чтобы они мне помогали, они сказали мне снизить все до уровня, чуть ли не вот так вот ручку поднимать, она не слушалась, брала и опускалась, я снизила нагрузку по прыжкам, не делала тройные. Выступала до февраля, причем там были каждодневные выступления, приходилось делать капельницы, которые в принципе не помогали, выступать через боль, врачи действительно боялись, а потом спустя две недели позвонила и сказала: «Доктор, я вся ваша». Мне сказали, что у меня ситуация и операция были серьезнее, чем у Евгения Плющенко. У него было столько операций, уже вся спина в этих пластинах, на данный момент мне сделали это на шее.