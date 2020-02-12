Сотникова рассказала, что в Европе ее принимают за свою
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новое фото в своем Instagram. Она рассказала, что в европейских странах ее принимают за свою.
— Итальянка или испанка? — спросила Сотникова у своих подписчиков. — А вообще куда не приеду в Европу, везде принимают за свою. Помню, когда была в Италии, абсолютно все люди думали, что я местная, начинали диалог на итальянском языке. Конечно, круто когда ты русская, но принимают за границей за свою. Таких историй много было.
Аделина — это не только татарское имя, по истории моей бабушки дали его ей в Германии
Итальянка ?? или Испанка ?? ? ?? or ??? ? А вообще куда не приеду в Европу,везде принимают за свою ? помню когда была в Италии и абсолютно все люди думали что я местная, начинали диалог на итальянском языке ? конечно круто когда ты русская, но принимают за границей за свою ? Таких историй много было ? #русская #я #большенеспрашивайте Аделина — это не только татарское имя , по истории моей бабушки дали его ей в Германии ) ??