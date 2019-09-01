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Сотникова рассказала, чем хорош отдых на Бали

13:24
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова отметила, что отдых на Бали помогает отключиться от суеты.

— Это уни­каль­ное место, — рассказала в интервью Hello Cотникова. — Я смогла отдохнуть от своего жесткого режима, восполнить запас сил. Побывала на трех водопадах, впервые провела время рядом со слонами, полностью отключилась от суеты и всего, что могло меня беспокоить.

На репетициях шоу опасалась, что тяжело буду привыкать к катанию в паре, ведь я одиночница. Но я справилась всего за полтора дня и уже вошла в программу. Рада, что могу пробовать новое и учиться. Я получаю положительные отзывы от публики как при личных встречах, так и через социальные сети.

Дополнительная информация

https://ru.hellomagazine.com/zvezdy/intervyu-i-video/32912-tatyana-navka-kak-perenesti-kusochek-zimy-v-leto.html

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