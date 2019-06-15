Сотникова представила свою версию программы под нашумевшую песню "Bad guy". Видео

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в своем Инстаграме выложила видео со своей импровизацией на льду под одноименную песню американской исполнительницы Билли Айлиш.

– Включила музыку-сымпровизировала-понравилось-выложила. P.S Лучшее место где можно делать все что мне хочется – это лед, – подписала видео олимпийская чемпионка.

Ранее Даниил Глейхенгауз поставил новый показательный номер для другой олимпийской чемпионки Алины Загитовой именно под эту песню.

Причем не обошлось и без фанатских разборок в сети. Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу "Макарена" рассказала, что следит за творчеством Айлиш, и постоянно слушает именно эту песню. После чего Глейхенгауза в Инстаграме стали обвинять в плагиате. Однако он сразу же пресек обсуждения:

– Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись – начали ставить, – написал хореограф.