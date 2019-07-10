Сотникова показала детям сложный трюк на льду. Видео

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в своем Instagram поделилась видео со сборов в Краснодаре.

- Видео называется "повтори за Аделиной" или "делай как я". В конце видно,что у всех получилось, - подписала фигуристка видео.

Сотникова показала детям канитилевер - несколько усложненный "кораблик", который они попытались повторить. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.