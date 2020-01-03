Сотникова похвасталась множеством цветом от поклонников

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась в своем официальном Instagram фотографией, на которой запечатлены множество букетов цветов, подаренных фигуристке поклонниками.

— Силы на исходе, но это life в кайф, — написала Сотникова.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.