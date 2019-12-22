Сотникова поделилась фотографией с отцом. И поздравила его с днем рождения

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке спортсменка позирует со своим папой.

— В этот день появился на свет мой самый дорогой мужчина. Папочка, с Днем Рождения! Спасибо твоим родителям за тебя! Я тебя бесконечно люблю, — написала Сотникова.

23-летняя Аделина Сотникова — Олимпийская чемпионка-2014, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы.