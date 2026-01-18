Сотникова объявила о рождении второго ребенка

Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила, что у нее родился второй ребенок.

«Если вы смотрите это видео, вы становитесь свидетелем чуда — на свет появился новый прекрасный человечек! Теперь в нашей семье двое ангелочков! Это — самое главное событие, которое подводит итог моему 2025-му и дарит невероятное начало 2026-му», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

30 октября 2022 года у Сотниковой и ее супруга казахстанского теннисиста Дмитрия Попко родился сын Адриан.