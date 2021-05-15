Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в рамках торжественного открытия спортивного комплекса «Арктика» прокомментировала «СЭ» состав сборной России на сезон 2021/2022.

«Это еще ни о чем не говорит. Федерация объявляет примерный состав на сезон. У Алены Косторной еще все впереди, у нее есть время, чтобы набрать оптимальную форму. Я всей нашей сборной желаю удачи, олимпийский сезон всегда непредсказуемый. Дай бог, наша сборная обойдется без травм и будет готова на миллион процентов, чтобы в олимпийский сезон Россия снова была на высоте», — сказала Сотникова «СЭ».

Также олимпийская чемпионка прокомментировала отсутствие в составе Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Это не новость для всех, я тоже не попадала в состав, когда пропустила сезон. Это нормально, никакого ажиотажа нет. Если фигуристка год не выступает, у нее нет рейтинга, нет практики. Федерация не может включать их в состав за имя, потому что у нас сейчас сборная и так очень сильная. Ни у тренеров, ни у фигуристов нет такого: «О боже, их не включили в состав. Как так? Это же Медведева и Загитова!». Если они хотят, то пусть доказывают уже в новом сезоне на соревнованиях, а там уже жизнь покажет. Смогут ли они вообще вернуться на высокий уровень? Если частно, не могу сказать. По себе знаю, что это не легко. Здесь все зависит от человека, от его желания. Если сильно хотеть, то все возможно», — добавила Сотникова.

В составе сборной России на следующий сезон заявлены Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. Алена Косторная и Елизавета Нугуманова попали в резерв.

(Сергей Федоров)