Первая российская олимпийская чемпионка в фигурном катании Аделина Сотникова после открытия своей школы в Москве рассказала журналистам о планах.

— Это очень важное для меня событие и для многих неожиданное, но ощущения такие же, как после победы в Сочи, слезы наворачиваются. Хочу поблагодарить всех, кто помогал, особенно Елену Германовну Буянову. Приглашаю ее в школу в любое время, когда она захочет. Четверные? Сначала надо подготовить ребенка морально, а потом уже четверные. Главное, чтобы их тело было к этому готово.

Я не буду ставить такие прыжки детям, которые к ним не подведены. Но, конечно, я собираюсь конкурировать с топ-школами, «Хрустальным», «Ангелами Плющенко». Иначе зачем я все это начинала? Фигурное катание — моя жизнь. (Дмитрий Кузнецов)