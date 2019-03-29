Сотникова - о разрыве Тутберидзе и Медведевой: "Не мое дело и не мое право влезать в их конфликт"

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в программе Commandos высказала свое мнение по поводу отношений между российской фигуристкой Евгенией Медведевой и ее бывшего тренера Этери Тутберидзе.

– Я не знаю, какие были отношения между ними, – отметила Сотникова. – По соревнованиям все очень дружелюбно. Не мое дело и не мое право влезать в их конфликт. Может быть, что-то похожее.

Осенью 2018 года я позвонила Елене Германовне – она удивилась. Вообще как ни в чем не бывало. Когда все хорошо, она меня называет Аделек. И она такая: да, Аделек! И у меня камень с души, сразу слезы. Поговорили по телефону, потом я приехала. Это самое правильное решение, я счастлива, что это сделала. Может, когда-нибудь у Жени будет такое же решение. Тренер – неблагодарная работа, тренер принимает и отпускает.