Сотникова ностальгирует по Олимпиаде в Сочи. Фото

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в своем Инстаграме новый пост. В нем она поделилась фотографией с Олимпийских игр 2014 в Сочи, где она завоевала золотую медаль.

– Этот день! 20.02.2014 Момент,когда ты сделала все то, что можешь, чему научили тебя, начиная с 4 лет. Сколько всего нужно было пройти,чтобы получить то, к чему шла. Но этот путь я проходила не одна. Моя семья, тренеры, врачи, болельщики которые верили в меня! Знаете, самое важное это вера в человека. ,найти нужные слова.Достаточно знать,что в тебя верят. Выступаю я , а сколько в меня вложили... Елена Германовна,Ирина Анваровна,Евгения Эдуардовна,Юля,Петя,Елена Викторовна,Елена Владимировна и ещё много людей... Представляете какая армия стоит за одним спортсменом... Я благодарна этим людям за то,что сейчас имею! Что меня знает Мир! Что помнят!

5 лет прошло с того самого дня! И вообще хочу сказать спасибо каждому! Кто был на трибуне,кто смотрел на телевизионных экранах.Благодаря вашей поддержке и переживаниям мы выиграли золото! Это наша общая победа! Поэтому поздравляю каждого с этим замечательным днем! - написала Сотникова в своем Инстаграме.

22-летняя Аделина Сотникова – олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и четырехкратный чемпион России.

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