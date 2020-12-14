Сотникова: «Не знаю, что я такого сделала людям, но критикуют меня постоянно»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова на пресс-конференции во время презентации своей автобиографии рассказала о том, как реагирует на критические отзывы о своей книге.

«Мне кажется, я уже настолько много съела каши от всей этой колоссальной критики в свой адрес, что уже на нее не реагирую. Не знаю, что я такого сделала людям, но меня критикуют постоянно. Скажу только, что мне нравится моя жизнь, я веду ее по-своему, так как хочу, — сказала Сотникова. — Главный критик для меня всегда — это моя семья.

Они меня поддерживают, но иногда могут и накричать. Поэтому критику нужно воспринимать правильно, нормально. Обдумывать, но только от близких друзей. С книгой галочка поставлена, наконец-то написала, очень хотела, мечтала это сделать еще давным-давно, в далеком прошлом. Буду и дальше теперь ставить галочки перед тем, что хочу делать и никого не слушать".

(Рустам Имамов)