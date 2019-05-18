14:22 | Фигурное катание

Сотникова назвала планы на отпуск. Много пунктов

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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала про свои планы на отпуск. По ее словам, впервые она поставила себе цели на отдых. 

План на отпуск:

1. Вставать рано

2. Спорт по утрам

3. Релаксировать

4. Прочитать 2 книги

5. Съездить на 3 экскурсии

6. Просто отдохнуть душой и отключиться от всего

7. Набраться сил на весь год! Он обещает быть насыщенным

Первый раз поставила себе цель и план на отпуск. А вы планируете как проведете отпуск, - написала Сотникова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План на отпуск : 1. Вставать рано 2. Спорт по утрам 3. Релаксировать 4. Прочитать 2 книги 5. Съездить на 3 экскурсии 6. Просто отдохнуть душой и отключиться от всего 🧘🏽‍♀️ 7. Набраться сил на весь год! Он обещает быть насыщенным ⛸ ❤️ _________ Первый раз поставила себе цель и план на отпуск. А вы планируете как проведёте отпуск?)

Публикация от ⛸ Adelina Sotnikova 1️⃣4️⃣⛸ (@adelina_sotnikova14)

 

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