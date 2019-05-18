Сотникова назвала планы на отпуск. Много пунктов

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала про свои планы на отпуск. По ее словам, впервые она поставила себе цели на отдых.

План на отпуск:

1. Вставать рано

2. Спорт по утрам

3. Релаксировать

4. Прочитать 2 книги

5. Съездить на 3 экскурсии

6. Просто отдохнуть душой и отключиться от всего

7. Набраться сил на весь год! Он обещает быть насыщенным

Первый раз поставила себе цель и план на отпуск. А вы планируете как проведете отпуск, - написала Сотникова.