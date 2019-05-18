Сотникова назвала планы на отпуск. Много пунктов

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала про свои планы на отпуск. По ее словам, впервые она поставила себе цели на отдых.
План на отпуск:
1. Вставать рано
2. Спорт по утрам
3. Релаксировать
4. Прочитать 2 книги
5. Съездить на 3 экскурсии
6. Просто отдохнуть душой и отключиться от всего
7. Набраться сил на весь год! Он обещает быть насыщенным
Первый раз поставила себе цель и план на отпуск. А вы планируете как проведете отпуск, - написала Сотникова.
План на отпуск : 1. Вставать рано 2. Спорт по утрам 3. Релаксировать 4. Прочитать 2 книги 5. Съездить на 3 экскурсии 6. Просто отдохнуть душой и отключиться от всего 🧘🏽♀️ 7. Набраться сил на весь год! Он обещает быть насыщенным ⛸ ❤️ _________ Первый раз поставила себе цель и план на отпуск. А вы планируете как проведёте отпуск?)