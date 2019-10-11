Сотникова и рысь. Теплый кадр

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась в своем Instagram поделилась фотографией, на котором держит на руках рысь

— Казалось бы хищное животное, да? Опасно даже приближаться к ним. А вот нет, можно подойти, потискать, даже поцеловать, — подписала фотографию Сотникова. — Как и в жизни. Порой самый сильный человек окажется добрее всех, душа его будет красивее всех людей взятых, а путь, который он прошел, чтобы добиться своей цели, окажется таким, что другим людям и присниться не может.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.