Сотникова хочет выучить элементы парного катания

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в своем Instagram поделилась новым роликом. На нем спорстменка исполняет поддержку из парного катания вместе с российским фигуристом Алексеем Рогоновым.

Сотникова также рассказала о желании изучить элементы парного катания. В настоящее время она принимает участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

– Учиться новому никогда не поздно. P.S. В планах выучить элементы парного катания, думаю, я смогу, – написала спортсменка.

Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.