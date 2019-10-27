Сотникова дала совет Медведевой после пятого места на «Гран-при Канады»
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в сториз своего Instagram поделилась впечатлениями от произвольной программы Евгении Медведевой на «Гран-при Канады». Она заняла пятое итоговое место.
— Женек, ты умница! Никого не слушай! Делай то, что тебе нравится, получай от этого удовольствие! Для себя, любимой. А говорить и писать будут всегда! Кто-то любит, кто-то ненавидит.
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