Сотникова дала совет Медведевой после пятого места на «Гран-при Канады»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова в сториз своего Instagram поделилась впечатлениями от произвольной программы Евгении Медведевой на «Гран-при Канады». Она заняла пятое итоговое место.

— Женек, ты умница! Никого не слушай! Делай то, что тебе нравится, получай от этого удовольствие! Для себя, любимой. А говорить и писать будут всегда! Кто-то любит, кто-то ненавидит.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при