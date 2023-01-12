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Сегодня, 12:26

Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильно тяжелым, сообщают РИА «Новости».

10 января 45-летнего Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями трех финалов «Гран-при».

Фигурное катание
Роман Костомаров
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