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Сегодня, 12:51

Состояние госпитализированного Костомарова остается без улучшений

Ана Горшкова
Корреспондент
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Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова остается без изменений, сообщает ТАСС.

В состоянии 45-летнего спортсмена пока нет никаких улучшений.

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году.

Роман Костомаров. Олимпийский чемпион в реанимации. Что произошло с Романом Костомаровым?
Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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