Состояние госпитализированного Костомарова остается без улучшений
Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова остается без изменений, сообщает ТАСС.
В состоянии 45-летнего спортсмена пока нет никаких улучшений.
10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.
Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году.
Источник: ТАСС
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