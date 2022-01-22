Мужская сборная на юниорский ЧМ по фигурному катанию будет названа после финала Кубка России

Состав мужской сборной России по фигурному катанию на юниорский ЧМ назовут после финала Кубка страны

Как стало известно «СЭ», состав мужской сборной России на чемпионат мира среди юниоров определится с учетом результатов финала Кубка России. Федерация отказалась сформировать окончательный состав по итогам первенства России из-за неудовлетворительных результатов всех одиночников.

На первенстве юниоров, прошедшем в Саранске, в первую тройку вошли Илья Яблоков («Москвич»), Николай Угожаев (СК Тамары Москвиной) и Артем Ковалев (академия Александра Волкова). Однако ни один из них не показал чистых прокатов, а чемпион Яблоков набрал 227,99 балла и в произвольной программе сделал чисто лишь два прыжковых элемента из семи. В балле от первой тройки расположились ученик Тутберидзе Николай Колесников и подопечный Плющенко Егор Рухин.

Финал Кубка России состоится также в Саранске 23 — 27 февраля. Чемпионат мира пройдет в Софии (Болгария) 9 — 13 марта.