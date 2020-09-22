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«Соревноваться с Ченом или Ханю сейчас невозможно». Плющенко — об уровне мужского фигурного катания в России

14:30
Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен. Фото AFP
Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен. Фото AFP
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Двукратный олимпийский чемпиона Евгений Плющенко признал, что пока российские фигуристы не могут конкурировать с лидерами мужского фигурного катания в мире.

— Давайте мне спортсменов и будет результат (смеется). Но, честно, соревноваться с Ченом или Ханю сейчас невозможно, — заявил Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Какой бы у нас спортсмен не был. Есть Porsche, а есть «Лада». И «Лада» — прекрасная машина, тоже ездит...

Нужно время. И нужен материал. Нужен голодный до работы спортсмен. Пахать, пахать и пахать.

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