Двукратный олимпийский чемпиона Евгений Плющенко признал, что пока российские фигуристы не могут конкурировать с лидерами мужского фигурного катания в мире.

— Давайте мне спортсменов и будет результат (смеется). Но, честно, соревноваться с Ченом или Ханю сейчас невозможно, — заявил Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Какой бы у нас спортсмен не был. Есть Porsche, а есть «Лада». И «Лада» — прекрасная машина, тоже ездит...

Нужно время. И нужен материал. Нужен голодный до работы спортсмен. Пахать, пахать и пахать.