Соловьев рассказал о свадебном танце с Авериной

Российский фигурист, олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев в разговоре с «СЭ» рассказал о совместных выступлениях с гимнасткой, многократной чемпионкой мира Диной Авериной. Пара, которая вступает в брак 7 июля, показала несколько номеров в танцевальном формате вне льда.

— Я в принципе люблю пробовать что-то новое: для меня это вызов и определенный шаг вперед. Я только за то, чтобы пробовать что-то новое. А с Диной это еще и особенно, потому что я совершенно по-другому смотрю на творчество, теперь иначе смотрю на фигурное катание, на танец на полу. Для меня это огромное удовольствие и большая честь.

— С какими сложностями вы столкнулись при подготовке номеров?

— Как таковых сложностей не было. Наверное, я очень сильно придираюсь к себе. Я знаю, что на льду могу прокатиться и где-то подстроиться в неудобный момент. На полу же, если что-то не получилось, очень видно это топтание, перебирание ногами. Хотелось сделать все идеально чисто, чтобы это было в концепции танца именно на полу.

— Помогли ли вам такие выступления в подготовке свадебного танца?

— Отчасти да. Это можно назвать репетицией вне льда. В любом случае танец будет поставлен для нас двоих для этого большого события. Это будет важный день, поэтому мы хотим, чтобы каждая минута была особенной для нас прежде всего — и для людей, которые нас окружают.

— Планируете во время свадебного танца делать высокие поддержки?

— Всегда все должно быть в концепции музыки, номера и идеи. Это касается и «Ледникового периода», и большого количества постановок. Не нужно делать ради сложности. Все должно быть прежде всего красиво и к месту.