«Стиля нет! Может, я старовата для этого дела?» Тарасова не оценила номер под «Машину времени» на «Ледниковом периоде»

Чемпионка мира в парном катании Мария Петрова и бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев представили новый номер в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Дуэт катался под композицию «Ты или я» группы «Машина времени».

— Настоящий блюз, брутальная история. Молодец, мужик! — похвалил Сычева хореограф Илья Авербух.

— Ребята молодцы. Сегодня я не заметила никаких погрешностей. Дмитрий был сегодня в образе. Номер был страстный и молчаливый. Я это увидела, — сказала член жюри, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Председатель жюри, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова же покритиковала выступление.

— Прекрасные элементы, но нет никакой связи между элементами, музыкой, стилем, — сказала Тарасова. — Стиля нет! Это блюз или тяжелый рок? Я не догоняю! Может, я старовата для этого дела? Но нет никакой связи!

Ведущая шоу, олимпийская чемпионка Алина Загитова спросила пару после номера: «Судьи поставили вам неплохие оценки. Голова не кружится от успеха?»

— Нет, Татьяна Анатольевна умеет опускать с небес на землю очень быстро, — ответил Сычев.

— Кто выбирал композицию?

— Впервые меня послушали. Это одна из моих любимых песен, так что я мягко настоял.