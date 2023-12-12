Соколова отказалась ставить программы российским одиночникам

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова, которая тренирует танцевальную пару Екатерины Мироновой и Евгения Устенко, заявила, что отказывается ставить программы российским одиночникам, несмотря на их просьбы.

«Танцоров я понимаю лучше. Я знаю правила, знаю, что могу сделать, знаю, как это должно выглядеть и как я хочу, чтобы это выглядело. С парниками, возможно, я бы попробовала поработать, потому что это тоже диалог, но немножко на другом уровне. С одиночниками сложнее: тут нужно четко понимать математику программы, понимать, где какие элементы расставлены. Когда специалист не работает с видом постоянно, сложно не накосячить, можно поставить то, что спортсмену будет неудобно, и ему придется что-то менять или переставлять по ходу. Хочется создать полную композицию, чтобы одно вытекало из другого. У одиночников часто бывает такое: шаги неудобные — выбрасываем, разбег неудобный — меняем, а мне, как человеку творческому, было бы обидно за мои идеи. Хотя с танцорами мы, безусловно, тоже вносим коррективы по ходу сезона и с лета в программах многое трансформируется», — приводит слова Соколовой «Газете.Ru».

Подопечные Соколовой Екатерина Миронова и Евгений Устенко в сезоне-2023/24 заняли третье место на этапе Гран-при в Красноярске и отобрались на чемпионат России.