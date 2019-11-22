Софья Шевченко: «Надо больше работать над артистизмом»

Российский танцевальный дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко получили 69,59 балла в короткой программе на этапе «Гран-при» в Саппоро.

— По части компонентов и артистизма мы довольны — прокат получился эмоциональным, хотя и были недочеты в начале, не сразу вошли в темп, — приводит слова Шевченко ТАСС. — После выступления на предыдущем «Гран-при» в Лас-Вегасе тренеры сказали нам: «Вышли и как солдатики откатали», — но взрослое катание — это уже совсем другое дело, надо больше работать над артистизмом, так что тот старт в США стал для нас своего рода отправной точкой.

— Разница во времени, конечно, сказывается — по Москве сейчас раннее утро, а тренировка попадает на ночь, — добавил Еременко. — Нужно быть ко всему готовыми, и мы заранее это понимали — тренировочный процесс подстраивали так, что высокую нагрузку делали в разное время.