Софья Самодурова: «Зачем вы спрашиваете про Медведеву и Загитову?»

Российская фигуристка Софья Самодурова после выступления на контрольных прокатах национальной сборной не смогла объяснить срыв каскада из двух тройных прыжков.

— Я еще не поняла ошибку свою. Конечно, я все привыкла делать с первого раза, а тут: ба-бац и на задницу упала. Не знаю, в чем была ошибка. Может быть, слишком зажалась перед флипом, — сказала Самодурова в смешанной зоне.

— Такое количество фанатов Медведевой и Загитовой давит, или выуже привыкли?

— Вы же у меня интервью берете, зачем вы спрашиваете про Медведеву и Загитову? Я на это внимания не обрашаю.

— Кто вам ставил программу, выбирал музыку? Вкатались уже или еще привыкаете?

— Образы уже вкатала. Программа мне нравится. Не нравилась бы — не катала бы. Музыку выбирали вместе с хореографом нашей группы Татьяной Николаевной Прокофьевой. (Екатерина Беспалова)