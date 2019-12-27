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Софья Самодурова: «Такие оценки весь сезон, это ко мне вопросы? Наверное, к судьям»

16:59
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Фигуристка Софья Самодурова осталась недовольна оценками за короткую программу на чемпионате России (64,38). После проката она вышла со льда в слезах.

Самодурова начала свой прокат с каскада тройной лутц+тройной тулуп, затем исполнила тройной флип (на котором поставили недокрут) и двойной аксель.

— Не знаю, что не получилось. У меня весь сезон такие оценки, это ко мне вопросы? Наверное, к судьям. Зал поддерживал, но в конце доезжала уже с трудом. Здесь очень жарко, наверняка все фигуристы хотели бы, чтобы было похолоднее. (Дмитрий Кузнецов)

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