Софья Самодурова: "Подхожу к ЧМ с позитивным настроением и большой уверенностью в себе"

Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова заявила, что готовится к предстоящему чемпионату мира с позитивным настроением. Турнир пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

- Подготовка – хорошо, - приводит слова 16-летней Самодуровой Topspb.tv. - Алексей Николаевич (Мишин - Прим. "СЭ") знает, что делать, поэтому я полностью доверяюсь ему и моей команде. Абсолютно спокойна, с позитивным настроением и большой уверенностью в себе.

Напомним, Россию на чемпионате мира также представят олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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