Самодурова: «Судьи как обычно к чему-то придрались»

Софья Самодурова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Судьи поставили чемпионке Европы-2019 67,70 балла.

Каталась без волнения, потому что с самого утра была заряжена, — сказала Самодурова в эфире Первого канала. — Смогла выполнить то, что умею. Видимо, судьи к чему-то как обычно придрались. Но я еще покажу, на что способна. Борюсь, как умею, как это умеет Софья Самодурова.