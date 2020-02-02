Софья Самоделкина: «У меня уже получался четверной тулуп»
12-летняя фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина в интервью «СЭ» рассказала о взаимоотношениях с соперницами из группы Этери Тутберидзе и планах на предстоящее первенство России в Саранске. Оно пройдет с 6 по 8 февраля, победительница первенства Москва Самоделкина, которая исполняет тройной аксель — одна из фаворитов турнира.
Прекрасная Александра Кравцова (@alex.romanovna) со своими не менее прекрасными подопечными Софьей Самоделкиной и Елизаветой Берестовской. Фигуристки ЦСКА заняли первое и второе место на первенстве Москвы и теперь одни из главных фаворитов на первенстве России. #цска #фигурноекатание #figureskating
В целом у меня был хороший прокат на первенстве Москвы, я довольна, но были небольшие недочеты, над которыми надо работать перед первенством России. Был восклицательный знак на лутце, помарка на риттбергере.
— У вас есть тройной аксель, но вокруг сейчас ажиотаж по поводу четверных. Учите?
— Да, четверной тулуп. Иногда на тренировках он уже получался.
— Видел, как во время прокатов вы подпевали «Кукушке» Цоя. Нравится группа «Кино»?
— Скорее песня, просто услышала знакомый мотив. Не могу сказать, что люблю группу, иногда могу послушать, но это точно не то, что я обычно слушаю. Обычно более современную музыку.
— Как удается совмещать успешные выступления в фигурном катании с учебой?
— Мы перешли на домашнее, семейное обучение. В школу ходить не успеваю. Месяц проходит, я изучаю материал, потом прихожу и сдаю определенный раздел. Пока получается. Но на катке мне больше нравится. (смеется)
— На юниорское первенство России вы едете?
— Да, буду стараться там выдать лучший прокат сезона.
— Высокая конкуренция у вас с «Хрустальным», в жизни вы дружите?
— Да, общаемся. Вот перед соревнованиями на «Москвиче» мы даже играли в салочки и вообще забыли, что мы там какие-то соперницы. Это здорово. (Дмитрий Кузнецов)