Софья Самоделкина: «У меня уже получался четверной тулуп»

12-летняя фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина в интервью «СЭ» рассказала о взаимоотношениях с соперницами из группы Этери Тутберидзе и планах на предстоящее первенство России в Саранске. Оно пройдет с 6 по 8 февраля, победительница первенства Москва Самоделкина, которая исполняет тройной аксель — одна из фаворитов турнира.

В целом у меня был хороший прокат на первенстве Москвы, я довольна, но были небольшие недочеты, над которыми надо работать перед первенством России. Был восклицательный знак на лутце, помарка на риттбергере.

— У вас есть тройной аксель, но вокруг сейчас ажиотаж по поводу четверных. Учите?

— Да, четверной тулуп. Иногда на тренировках он уже получался.

— Видел, как во время прокатов вы подпевали «Кукушке» Цоя. Нравится группа «Кино»?

— Скорее песня, просто услышала знакомый мотив. Не могу сказать, что люблю группу, иногда могу послушать, но это точно не то, что я обычно слушаю. Обычно более современную музыку.

— Как удается совмещать успешные выступления в фигурном катании с учебой?

— Мы перешли на домашнее, семейное обучение. В школу ходить не успеваю. Месяц проходит, я изучаю материал, потом прихожу и сдаю определенный раздел. Пока получается. Но на катке мне больше нравится. (смеется)

— На юниорское первенство России вы едете?

— Да, буду стараться там выдать лучший прокат сезона.

— Высокая конкуренция у вас с «Хрустальным», в жизни вы дружите?

— Да, общаемся. Вот перед соревнованиями на «Москвиче» мы даже играли в салочки и вообще забыли, что мы там какие-то соперницы. Это здорово. (Дмитрий Кузнецов)