Софья Муравьева ушла из академии Плющенко

Фигуристка Софья Муравьева покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщила пресс-служба академии.

«С 10 апреля 2025 года Софья Муравьева более не представляет наш клуб», — говорится в сообщении.

Также в академии сообщили, что договор расторгнут по инициативе Плющенко без каких-либо взысканий с Муравьевой.

18-летняя спортсменка заняла четвертое место на чемпионате России-2025. Она тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» с 2020 года.