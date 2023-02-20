Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:11

Тренер Горбачевой: «Не могу сказать, что скандал с Плющенко затмил победу Алины или затронул мои чувства»

Федченко прокомментировала высказывание Евгения Плющенко о судействе
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Софья Федченко, тренер Алины Горбачевой, которая выиграла чемпионат России среди юниоров, прокомментировала высказывание Евгения Плющенко о судействе в турнире.

«Я не могу сказать, что этот скандал затмил победу Алины или каким-то образом затрагивает мои чувства. Я всегда учу своих спортсменов, что нужно кататься так, чтобы ни у кого не было вопросов. Если нужно сделать два оборота для того, чтобы засчитали позицию во вращении, делайте три. Если нужно сделать восемь, значит, делайте девять. Потому что это будет наверняка. Если вы делаете на грани, то может быть по-разному: кто-то засчитает, а кто-то скажет, что не было двух. Зачем лишний раз рисковать? Лучше сделать с запасом. То же самое касается и ребер: если спортсмен прыгает с глубокого внутреннего или глубокого наружного, ему никогда не поставят ребро. А если спортсмен прыгает плоско, с двух ребер, то какой-то судья скажет, что это больше внутренний или наружный. И это не подсуживание и не предвзятое отношение, а просто личный взгляд каждого человека. Мы все смотрим на вещи по-разному. А фигурное катание — это субъективный вид спорта, в котором на оценку влияет мнение людей. Чтобы мнение людей влияло минимально, нужно стараться делать все максимально чисто», — приводит слова Федченко Metaratings.ru.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023. Он заявил о возможной смене спортивного гражданства его ученицами из-за предвзятого судейства.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-gorbachyovoi-ne-mogu-skazat-chto-skandal-s-plyushenko-zatmil-pobedu-aliny-ili-zatronul-moi-chuvstva-229326/
Фигурное катание
Алина Горбачева
Евгений Плющенко
0
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
В офисе генсека ООН осудили пуски ракет КНДР в сторону Японии
Боевикам ВСУ в марте снизят зарплаты и лишат боевых выплат
Российские десантники заняли выгодные позиции в ЛНР
Южная Корея ввела санкции в отношении КНДР из-за пусков ракет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Лазарев рассказал, что не обижается на сравнения со спортсменками из женского одиночного катания

Алина Загитова рассказала о своем характере
Новости
RSS RSS
Все новости