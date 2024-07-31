Баранова: «Когда Нугуманова расходилась со штабом Рукавицына, я поддержала ее, после чего на меня тренер обиделась»

Российская фигуристка Софья Баранова в интервью «СЭ» рассказала, как пост в поддержку Елизаветы Нугумановой рассорил ее с тренером Светланой Соколовской.

— Психологически тяжело на фоне травм и проблем со здоровьем продолжать заниматься любимым делом? Все-таки фигурное катание хоть и индивидуальный вид спорта, но внутренняя конкуренция высокая, личные взаимоотношения важны.

— Тут можно вспомнить много историй. Например, мое знакомство с Лизой Нугумановой. Она приехала на те же сборы в Кисловодск позже, но начала качать права: потребовала себе либо отдельный номер, как у Димы Алиева, либо жить в одной комнате с Ульяной Костенко. А с ней жила я. И меня во время льда подозвала Светлана Владимировна и попросила переехать к другой девочке — мол, не связывайся.

Мне стало интересно познакомиться с девочкой, которая меня выселила. Мы с ней подружились, вернее, мне казалось, что я дружила. Позже, когда Лиза расходилась со штабом Рукавицына, она попросила меня о поддержке в той ситуации. Я поддержала, после чего на меня обиделась Светлана Владимировна: для нее группа Рукавицына — вторая семья. Заходила к ней в гости, пришла с конфетами. Она: «Че ты? Спасибо! Принесла, ну и уходи». Хотя я не выступала против Рукавицына, написала лишь: «Лиза, я с тобой, я все видела, ты молодец». А видела ее нытье, скорее, а не то, как ее гнобят. В итоге я осталась крайняя и поссорилась со своим тренером. Переписки, если что, все у меня остались, это все правда.

Есть история и про взаимоотношения с мальчиками. Я хотела бы рассказать про Марка Кондратюка. У меня были с Марком, так скажем, «мутки», на тех же сборах. Мне 15, ему — 17. Я маленькая глупенькая девочка, которая влюбилась в мальчика, побежала, рассказала подружке. Потом через других людей я узнала, что Марк относится к этому примерно так: «Я с ней? Фу, да никогда!» Меня, естественно, это выставляет не в лучшем свете в группе, со мной перестали все общаться. Человек всем рассказывал, какая я лгунья.

Затем снова начался какой-то флирт, но Марк стал встречаться с Дашей Усачевой, убежал от нее, периодически снова виделся со мной. Когда я наконец решаюсь спросить, что все это значит и встречаемся ли мы, он уезжает на отдых с Сашей Трусовой. В общем-то, он разбил много девичьих сердец. На мой взгляд, проблема есть — и она в Марке. Он мужчина галантный, умеет ухаживать, легко сесть на крючок. У него сплошь 15-16-летние девочки — и они меняются безостановочно. Сейчас — Лиза Куликова, которой 16 лет исполнилось, — сказала «СЭ» Баранова.

С 2010 по 2021 год Баранова занималась в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской.