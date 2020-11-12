ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Акатьева стала первой в истории российской фигуристкой, прыгнувшей четверные и тройной аксель в одной программе

14:33
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Акатьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

13-летняя Софья Акатьева стала первой в истории российского фигурного катания, кто исполнил чисто (на плюсовую оценку) четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. На этапе Кубка России в Казани она сделала четверной тулуп в каскад с двойным, затем сольный четверной тулуп и тройной аксель.

Ранее подобное удавалось на этапах юниорского «Гран-при» только Алисе Лью. (Дмитрий Кузнецов)

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