Акатьева стала первой в истории российской фигуристкой, прыгнувшей четверные и тройной аксель в одной программе

13-летняя Софья Акатьева стала первой в истории российского фигурного катания, кто исполнил чисто (на плюсовую оценку) четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. На этапе Кубка России в Казани она сделала четверной тулуп в каскад с двойным, затем сольный четверной тулуп и тройной аксель.

Ранее подобное удавалось на этапах юниорского «Гран-при» только Алисе Лью. (Дмитрий Кузнецов)