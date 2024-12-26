Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 06:42

Акатьева: «Было очень тяжело смотреть первые этапы, когда я знала, что должна была на них ехать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, как следила за прошлым сезоном, когда восстанавливалась после травмы.

«Мне было очень тяжело смотреть первые этапы, когда я знала, что должна была на них ехать. Очень сложно было смотреть, со слезами. А потом, по ходу сезона, уже принимаешь, что, если сейчас не вылечишься, ты пропустишь и следующий сезон. В этот момент важно верить, что все пройдет и все будет по итогу нормально, и не сдаваться. Конечно, сложно, но через это нужно пройти.

У меня был расписан график. Было лечение постоянное, я ездила в зал. Сначала на старый каток, потом переехали на новый, в новый зал ходила. Заполнила время, готовилась к ЕГЭ, занялась учебой. Время довольно быстро прошло в моем понимании. Сейчас, оборачиваясь назад, понимаю, что это довольно долгий период. Но в моменте понимала, что мне нужно вылечиться, не потерять форму и мышечную массу, насколько я могла это сделать. Изо дня в день с этой целью ты идешь, делаешь то, что от тебя зависит, а не лежишь дома и опускаешь руки», — цитирует ТАСС Акатьеву.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Софья Акатьева
Читайте также
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. Главное
Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Депутат Журова призвала не считать предательницей фигуристку Шаботову

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости