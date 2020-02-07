София Самоделкина: «Оценки, может, и были низкими, но это из-за отбора на ЧМ»

Российская фигуристка Софья Самоделкина в интервью «СЭ» высказалась о своих оценках на первенстве России среди юниоров. Представительница ЦСКА стала четвертой, уступив трем фигуристкам «Хрустального».

— Аксели не очень четкие получились, на тренировках все было нормально, а на разминке тоже были спорные. Поэтому и в прокате получилось непросто. Бороться с «Хрустальным» с двумя тройными акселями уже сложно, потому что они делают два четверных и обыгрывает меня автоматически по базовой стоимости.

Скоро новое соревнование, через 10 дней финал Кубка России, потом старшее первенство Москвы. Устала чуть-чуть, конечно. Сейчас коплю деньги, чтобы поехать с мамой, папой и сестрой в Египет.

— Вы бросали игрушки соперницам после прокатов. Это традиция такая?

— Да, бросала Камиле Валиевой, Ксюше Синицыной. Камила очень красиво катается, мне она очень нравится, есть с чего брать пример. С ее вращений, например, на которые любоваться можно. Лизе Берестовской тоже бросила, чтобы поддержать, мы все-таки из одной группы.

— Вы довольны оценками? Нет ощущения, что они несколько занижались, могли быть повыше, чем были?

— Я довольна оценками. Может, что-то такое и было с оценками, но это потому что я не прохожу на чемпионат мира, мне еще нет 13 лет. (Дмитрий Кузнецов)